Шон Стрикленд отказался от боя с Кайо Борральо: «У него есть жена, ребенок, которого я знаю. Он хороший парень»
Шон Стрикленд отказался от поединка с Кайо Борральо.
«Предлагали бой с Кайо. Такие бои тяжелы, потому что у него есть жена, есть ребенок, которого я знаю. Он хороший парень. Это один из моментов, когда вы спрашиваете себя: «А действительно ли я этого хочу?» – сказал боец UFC Шон Стрикленд.
В феврале Шон Стрикленд проиграл единогласным решением судей Дрикусу дю Плесси на UFC 312.
«Я люблю страдания. За ними – лучший день». Стрикленду сломали нос в шести местах, но он все равно счастлив
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Legend
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