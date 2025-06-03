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Шон Стрикленд отказался от боя с Кайо Борральо: «У него есть жена, ребенок, которого я знаю. Он хороший парень»

Шон Стрикленд отказался от поединка с Кайо Борральо.

«Предлагали бой с Кайо. Такие бои тяжелы, потому что у него есть жена, есть ребенок, которого я знаю. Он хороший парень. Это один из моментов, когда вы спрашиваете себя: «А действительно ли я этого хочу?» – сказал боец UFC Шон Стрикленд.

В феврале Шон Стрикленд проиграл единогласным решением судей Дрикусу дю Плесси на UFC 312.

«Я люблю страдания. За ними – лучший день». Стрикленду сломали нос в шести местах, но он все равно счастлив

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Legend
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