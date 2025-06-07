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Дрикус дю Плесси: «Если Чимаев слетит с поединка, я не буду драться с Имавовым»

Дрикус дю Плесси не хочет драться с Нассурдином Имавовым вместо Хамзата Чимаева.

«Если Чимаев слетит с поединка, я не буду драться с Имавовым. Хочу бой с Хамзатом. Если я уже буду возле октагона, подерусь с Нассурдином. Но если Хамзат восстановится за месяц, то не буду выходить против Чимаева», – сказал чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси.

Поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе между дю Плесси и Чимаевым состоится в ночь на 17 августа и возглавит турнир UFC 319 в Чикаго.

Ренье де Риддер: «Самый опасный боец среднего веса – Нассурдин Имавов»

Дю Плесси ответил Чимаеву: «Я бы показал тебя, но тут нет эмодзи выродка»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер RMC Sport Combat
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