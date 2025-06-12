Камару Усман: «Финиширую Бакли, затем дождусь победителя боя Махачева и Делла Маддалены»

Камару Усман считает, что может побороться за титул UFC.

«Финиширую Бакли, затем дождусь победителя боя Ислама и Делла Маддалены.

Здорово, что Ислам поднялся в дивизион. Кто не купит билет на поединок бывшего лидера рейтинга pound-for-pound и действующего? Еще один блокбастер перед моим уходом», – сказал экс-чемпион UFC Камару Усман.

Махачев оставил пояс UFC в легком весе. В следующем поединке он подерется за титул в полусреднем весе против Джека Делла Маддалены .

Усман подерется с Хоакином Бакли 14 июня на UFC Fight Night 257.

Хоакин Бакли: «Махачев завершит карьеру, если победит Маддалену. Убежит от такого бойца, как я»