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Капе снялся с боя против Ройвала. Его заменит Джошуа Ван

Манел Капе снялся с поединка против Брэндона Ройвала.

Сообщается, что Манел Капе получил перелом ноги во время подготовки к бою. Вместо него с Брэндоном Ройвалом подерется Джошуа Ван.

Поединок пройдет в главном карде турнира UFC 317, который состоится в ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе.

Ройвал (17-7) в последний раз дрался в декабре-2024, когда победил Татсуро Таиру раздельным решением судей.

Ван (14-2) в июне нокаутировал Бруно Силву. Он идет на серии из четырех побед.

Опубликован официальный постер UFC 317. Турнир возглавит титульный бой Топурии и Оливейры

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер UFC
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