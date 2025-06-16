Шапи о Хабибе: «Убедился, что это не только спортсмен, но и человек высокого полета. Удивило, как он прост в общении и готов помочь»

Экс-футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о встрече с Хабибом.

«Хотел ли сходить на бои по MMA в США? Все-таки, когда Хабиб Нурмагомедов закончил, у меня стало меньше интереса к этому. Раньше он был на другом уровне. Конечно, многие наши здесь дерутся, и, если у меня будет возможность поехать на какие-то бои с их участием и поддержать ребят из Дагестана, которых я хорошо знаю, постараюсь сделать это.

Знаком ли с Хабибом? Да. Как-то он был в Краснодаре на игре с ЦСКА. После матча я поехал в отель, где посидели с ним и его друзьями часа полтора. В этом разговоре я убедился, что он не только спортсмен, но и человек высокого полета. Удивило, как Хабиб прост в общении, как готов помочь.

Мне было очень важно лично от него что-то узнать, услышать его советы. Общение с такими людьми, думаю, всегда идет на пользу», – сказал нападающий «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов .

Напомним, Хабиб завершил карьеру в марте 2021-го.

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