  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Шапи о Хабибе: «Убедился, что это не только спортсмен, но и человек высокого полета. Удивило, как он прост в общении и готов помочь»
2

Шапи о Хабибе: «Убедился, что это не только спортсмен, но и человек высокого полета. Удивило, как он прост в общении и готов помочь»

Экс-футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о встрече с Хабибом.

«Хотел ли сходить на бои по MMA в США? Все-таки, когда Хабиб Нурмагомедов закончил, у меня стало меньше интереса к этому. Раньше он был на другом уровне. Конечно, многие наши здесь дерутся, и, если у меня будет возможность поехать на какие-то бои с их участием и поддержать ребят из Дагестана, которых я хорошо знаю, постараюсь сделать это.

Знаком ли с Хабибом? Да. Как-то он был в Краснодаре на игре с ЦСКА. После матча я поехал в отель, где посидели с ним и его друзьями часа полтора. В этом разговоре я убедился, что он не только спортсмен, но и человек высокого полета. Удивило, как Хабиб прост в общении, как готов помочь.

Мне было очень важно лично от него что-то узнать, услышать его советы. Общение с такими людьми, думаю, всегда идет на пользу», – сказал нападающий «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов.

Напомним, Хабиб завершил карьеру в марте 2021-го.

Сафонов – о встрече с Хабибом после финала ЛЧ: «Он сказал, что мы творим историю»

Хабиб встретился с Сафоновым после финала ЛЧ: «Вписал свое имя в историю»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКанзас-Сити
logoMMA
logoМагомед-Шапи Сулейманов
logoUFC
logoХабиб Нурмагомедов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Гейджи – о карде мечты: «В главном событии четырехсторонняя смертельная рубка между мной, Порье, Холлуэем и Махачевым. Втроем мы бы смогли отхреначить Ислама»
614 июня, 09:28
Хоакин Бакли: «Хабиб не поднялся в полусредний вес – и поступил умно. У него руки слишком короткие»
1513 июня, 14:55
Топурия – о команде Махачева: «Они вели себя так, словно изобрели ММА. Хотелось сказать им: «Парни, расслабьтесь»
1413 июня, 12:20
Главные новости
Арман Царукян: «Я буду запасным на UFC 317»
544 минуты назад
Жозе Альдо исключен из ростера UFC
сегодня, 13:37
Цзю – об обязательном гендерном тестировании в боксе: «Удивлен, что мы дожили до такого маразма. Но, к сожалению, мы дошли до того, что это необходимо предпринять»
2сегодня, 11:11
Календарь боев в MMA и боксе в июне-2025
95сегодня, 11:00
Вартанян подерется с Пираевым 16 августа: «Мне все равно, как его победить – хоть в стойке, хоть в борьбе»
сегодня, 10:52
Штырков – о переходе Яна в клуб «Архангел Михаил»: «Он позвонил и сказал: «Есть один перспективный парень, может быть, возьмете в команду?» Я ответил: «Кого предлагаешь?» А он: «Да это я сам»
сегодня, 10:25
Али Абдель-Азиз: «Камару Усман – настоящий черный бриллиант»
3сегодня, 08:45
Умар – о Махачеве: «Кэмпбелл прилетал в Дагестан, чтобы обсудить с Исламом переход в полусредний вес. Они считают, что он может продавать там бои. Но Махачев не хочет отказываться от пояса в легком»
5сегодня, 08:20
Адесанья признался, что ненавидит Бакли: «Что-то в нем просто чертовски раздражает меня»
сегодня, 07:59
Пэдди Пимблетт: «Если Топурия победит и скажет, что хочет драться со мной, то UFC все устроят. Это денежный бой. И я знаю, как его одолеть»
сегодня, 07:48
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
1сегодня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49