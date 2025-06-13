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Хоакин Бакли: «Хабиб не поднялся в полусредний вес – и поступил умно. У него руки слишком короткие»

Хоакин Бакли считает, что Хабиб Нурмагомедов не справился бы с полусредневесами.

«Хабиб Нурмагомедов не поднялся в весе – и поступил умно. Они понимал, что не справится с бойцами полусреднего дивизиона. У него руки слишком короткие. Он просто ни до кого бы не дотянулся.

Так что большое уважение Исламу Махачеву за то, что он действительно поднимается вверх и по-настоящему хочет бросить себе вызов», – сказал полусредневес UFC Хоакин Бакли.

В мае стало известно, что Ислам Махачев оставил пояс UFC в легком весе. В следующем поединке он подерется за титул в полусреднем – это подтвердил президент промоушена Дана Уайт.

Хоакин Бакли: «Махачев молился Аллаху, чтобы Белал проиграл»

Хоакин Бакли: «Махачев не представляет большой угрозы для полусреднего веса»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
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