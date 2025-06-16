Цзю – об обязательном гендерном тестировании в боксе: «Удивлен, что мы дожили до такого маразма. Но, к сожалению, мы дошли до того, что это необходимо предпринять»

«Я, с одной стороны, удивлен, что мы дожили до такого маразма, где нужно определять, мужик ты или не мужик, женщина ты или не женщина. Если это появилось как проблема, то нужно ее предотвращать. Это чисто проверка, доказательство. Само по себе это полный бред. Но, к сожалению, мы дошли до такой меры, что это необходимо предпринять», – сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю .

Ранее появилась информация, что World Boxing планирует ввести обязательное гендерное тестирование для участия в турнирах под эгидой организации.

Константин Цзю: «Обещал маме, что в бокс не вернусь. Даже если мне предложат $100 млн»

Константин Цзю: «Тим и Никита представляют себя. Не представляют страну»