Константин Цзю: «Тим и Никита представляют себя. Не представляют страну»

Константин Цзю хочет, чтобы сыновья провели бой в России.

«Они представляют себя. Они живут в Австралии, граждане этой страны, как и граждане России. Но они живут там. В профессиональном спорте представляют себя. Не представляют страну. Вернее, они могут представлять страну, но они не выступают за нее. Вот вся разница.

Для Тима и Никиты было бы здорово выступить в России. На «Лужниках» это будет вообще! И это продаваемый бой получится», – сказал экс-чемпион мира по боксу Константин Цзю .

Тим Цзю летом проведет реванш с Себастьяном Фундорой. Поединок может состояться 19 июля в Лас‑Вегасе.

Константин Цзю: «Каждого героя должны знать в лицо, меня знает каждая собака. Бивола и Бетербиева на улице не узнают, вот в чем проблема»