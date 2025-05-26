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Кроуфорд – о потенциальном поединке с Тимом Цзю: «Чувствую, что победил бы его. Не буду делать прогноз, но уверен в себе»

Теренс Кроуфорд уверен, что победил бы Тима Цзю.

«Недавно виделся с Костей Цзю на боксерском мероприятии в Дубае. Мы сфотографировались. Он великий боксер и отличный ударник. Я помню его бой против Заба Джуды. Цзю всегда уважали в боксе.

Подраться с Тимом? Честно говоря, сначала я не знал, что это сын Кости Цзю.

Когда он начал драться в США, все начали это обсуждать. Но я чувствую, что победил бы его. Не буду делать прогноз, но уверен в себе», – сказал чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд.

Ожидается, что в июле Тим Цзю проведет реванш с Себастьяном Фундорой. Кроуфорд в сентябре подерется с Канело.

Бой между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом перенесен на 13 сентября

Теренс Кроуфорд: «Не могу сказать, что Пакьяо слишком стар. Не ставлю никаких пределов для легенды такого уровня»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Fox Sports
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