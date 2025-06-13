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Константин Цзю: «Обещал маме, что в бокс не вернусь. Даже если мне предложат $100 млн»

Константин Цзю ответил на вопрос о возвращении в профессиональный бокс.

– В последнее время модно возвращаться в бокс в солидном возрасте. Поступали ли вам такие предложения? Было ли желание?

– Я обещал своей маме, что она больше не увидит меня в ринге. Она сказала мне: «Сына, прошу тебя, я не хочу больше это переживать». Никакие деньги не вернут меня туда.

Если мне предложат $10 миллионов, откажусь. Дадут $100 миллионов – тоже откажусь. Потому что я обещал маме, – сказал бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю.

В последний раз Цзю дрался в 2005 году – досрочно проиграл Рикки Хаттону в титульном поединке. Всего за карьеру на его счету 31 победа и 2 поражения.

Константин Цзю: «Каждого героя должны знать в лицо, меня знает каждая собака. Бивола и Бетербиева на улице не узнают, вот в чем проблема»

Константин Цзю: «Флойд Мейвезер поднял бокс. Благодаря ему боксеры получают больше за эту тяжелую работу»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Спорт-Экспресс»
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