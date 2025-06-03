Константин Цзю: «Флойд Мейвезер поднял бокс. Благодаря ему боксеры получают больше за эту тяжелую работу»

Константин Цзю назвал трех лучших боксеров в истории.

«Мохаммед Али повлиял на меня. Назову человека, из-за которого родители отправили меня в бокс. Это был хороший боксер в Советском Союзе – Серик Конакбаев, с которым мы до сих пор дружим. Уже сколько лет прошло. Он был на Олимпиаде в 1980 году, второе место занял. И вот родители так его любили, что хотели отдать меня в бокс из-за него.

Ну и, наверное, третий – Флойд Мейвезер . Это человек, который поменял бокс в сторону коммерции. Он изменил для меня бокс. Я был дорогим боксером. Получал большие деньги. Но я выступал не за них. Вот громадное противоречие. Я выступал за то, что любил это дело. И я знал, что получаю много. Мне этого было достаточно. Не имело значения, но достаточно. Что сделал Флойд? Он поднял бокс. И благодаря ему, может быть, наши сейчас боксеры получают немножко больше за эту тяжелую работу», – сказал экс-чемпион мира Константин Цзю .

На счету Флойда Мейвезера 50 побед в профессиональном боксе (27 нокаутом) и ни одного поражения.

Телохранители Флойда летают на отдельном самолете. Потому что слишком тяжелые