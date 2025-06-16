Али Абдель-Азиз: «Камару Усман – настоящий черный бриллиант»

Али Абдель-Азиз похвалил Камару Усмана за бой с Хоакином Бакли.

«Бакли многого наговорил. И люди поверили ему. Но когда становится жарко, многие слова тают. Одна вещь, которую я точно знаю: Когда наступает жара, Камару Усман льет всех вокруг себя. Он настоящий черный бриллиант», – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз .

Напомним, Усман победил Бакли единогласным решением судей на UFC on ESPN 69.

Адесанья признался, что ненавидит Бакли: «Что-то в нем просто чертовски раздражает меня»

Камару – на вопрос о потенциальном поединке с Мухаммадом на пресс-конференции: «Кто это такой?» Белал ответил в соцсетях: «Парень, который заставляет тебя плакать на подкасте»