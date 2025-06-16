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Али Абдель-Азиз: «Камару Усман – настоящий черный бриллиант»

Али Абдель-Азиз похвалил Камару Усмана за бой с Хоакином Бакли.

«Бакли многого наговорил. И люди поверили ему. Но когда становится жарко, многие слова тают. Одна вещь, которую я точно знаю: Когда наступает жара, Камару Усман льет всех вокруг себя. Он настоящий черный бриллиант», – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз.

Напомним, Усман победил Бакли единогласным решением судей на UFC on ESPN 69.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
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