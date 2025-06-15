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Камару – на вопрос о потенциальном поединке с Мухаммадом на пресс-конференции: «Кто это такой?» Белал ответил в соцсетях: «Парень, который заставляет тебя плакать на подкасте»

Камару Усман пошутил на пресс-конференции, будто не слышал о Белале Мухаммаде.

Журналист спросил Усмана о потенциальном поединке с экс-чемпионом дивизиона Белалом Мухаммадом.

«Кто такой Белал», – ответил Камару.

Белал в соцсетях отреагировал на слова Усмана: «Это тот парень, который заставляет тебя плакать на подкасте».

Речь идет о подкасте Pound 4 Pound, который Камару Усман ведет вместе с бывшим двукратным чемпионом UFC Генри Сехудо.

Белал хочет бой с Усманом: «Ты не сможешь меня так валять весь поединок... Скорее будет похоже на пятый раунд вашего боя с Бакли»

Усман хочет драться с победителем пары Маддалена – Махачев: «Если Ислам заберет пояс, то бывший P4P против действующего... Кто за это не заплатит?»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал TheMacLife
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