Белал хочет бой с Усманом: «Ты не сможешь меня так валять весь поединок... Скорее будет похоже на пятый раунд вашего боя с Бакли»

Белал Мухаммад хочет подраться с Камару Усманом.

«Наш бой не будет таким, как у тебя с Бакли... Ты не сможешь меня так валять весь бой... Скорее будет похоже на пятый раунд. Ты можешь выбрать время и место – давай сделаем это», – сказал экс-чемпион UFC Белал Мухаммад .

Напомним, бывший чемпион UFC Камару Усман победил Хоакина Бакли в главном событии UFC on ESPN 69.

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