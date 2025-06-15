Белал хочет бой с Усманом: «Ты не сможешь меня так валять весь поединок... Скорее будет похоже на пятый раунд вашего боя с Бакли»
Белал Мухаммад хочет подраться с Камару Усманом.
«Наш бой не будет таким, как у тебя с Бакли... Ты не сможешь меня так валять весь бой... Скорее будет похоже на пятый раунд. Ты можешь выбрать время и место – давай сделаем это», – сказал экс-чемпион UFC Белал Мухаммад.
Напомним, бывший чемпион UFC Камару Усман победил Хоакина Бакли в главном событии UFC on ESPN 69.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Белала Мухаммада
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