Белал – Усману: «Поздравляю, скоро увидимся»

Белал Мухаммад поздравил Камару Усмана с победой над Хоакином Бакли.

«Поздравляю, скоро увидимся. Колени все еще работают», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Белал Мухаммад .

Напомним, Усман победил Бакли единогласным решением судей в главном событии UFC on ESPN 69.

Добавим, что Белал – один из возможных соперников Усмана в следующем бою.

Усман хочет драться с победителем пары Маддалена – Махачев: «Если Ислам заберет пояс, то бывший P4P против действующего... Кто за это не заплатит?»

Камару Усман: «Из-за боя с Чимаевым все забыли, что я, черт возьми, умею бороться»