Белал – Усману: «Поздравляю, скоро увидимся»
Белал Мухаммад поздравил Камару Усмана с победой над Хоакином Бакли.
«Поздравляю, скоро увидимся. Колени все еще работают», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Белал Мухаммад.
Напомним, Усман победил Бакли единогласным решением судей в главном событии UFC on ESPN 69.
Добавим, что Белал – один из возможных соперников Усмана в следующем бою.
Усман хочет драться с победителем пары Маддалена – Махачев: «Если Ислам заберет пояс, то бывший P4P против действующего... Кто за это не заплатит?»
Камару Усман: «Из-за боя с Чимаевым все забыли, что я, черт возьми, умею бороться»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Белала Мухаммада
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости