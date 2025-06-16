Адесанья признался, что ненавидит Бакли: «Что-то в нем просто чертовски раздражает меня»
Исраэль Адесанья признался, что его раздражает Хоакин Бакли.
«Ненавижу этого ниггера. Что-то в нем просто чертовски раздражает меня», – сказал экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья во время просмотра боя Хоакина Бакли и Камару Усмана.
Напомним, Усман победил единогласным решением судей Бакли на UFC on ESPN 69. Это первая победа Камару с 2021 года.
Бакли – после поражения Усману: «Он один из величайших. Мы показали потрясающий бой, я счастлив»
Усман с трудом сдержал слезы после победы над Бакли: «Мне нужно было скинуть с плеч этот груз. Знаю, что еще способен биться на высочайшем уровне»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал FREESTYLEBENDER
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