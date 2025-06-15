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Умар Нурмагомедов рассказал, как попал в раздевалку «Реала»: «Не был ошеломлен, оказавшись там. На Модрича смотрю и думаю: «Как он играет с такими огромными людьми?»

Умар Нурмагомедов вспомнил, как познакомился с игроками мадридского «Реала».

«С Рюдигером мы давно друг на друга подписаны. Он тоже мусульманин. Они с Хабибом Нурмагомедовым хорошо знакомы. Мы как-то приехали в Мадрид и собрались посетить матч «Реала» – я Антонио написал в соцсетях: «Салам алейкум. Я приду на игру, буду болеть за тебя. Удачи». Он спросил, нужен ли мне билет. Я ответил: «Билет есть, все хорошо». Антонио пишет: «Покажи место, я тебя встречу после матча».

После игры я смотрю, а он меня выискивает. Я встал, руками помахал – он кричит: «Пошли». Так я попал в раздевалку «Реала».

Не был ошеломлен, оказавшись там. Я же не большой поклонник футбола. Минут 15-20 подождал, потом зашел в раздевалку. Рюдигер со всеми познакомил: «Это Лука Модрич, это Килиан Мбаппе, это Винисиус...»

На Модрича смотрю и думаю: «Как он играет с такими огромными людьми?» Как он вообще в футболе находится? Маленький, худой, жилистый. Он примерно моего роста.

Рюдигер футболку подарил еще. На ней написано: «Для Умара», – сказал боец UFC Умар Нурмагомедов.

Умар – о поражении в бою с Двалишвили: «Пересматривал бой. Могу сказать, что концовку четвертого и пятого раунда отдал. Я проиграл, это очевидно»

Тренер Мераба Двалишвили: «Умару нужно выиграть еще один-два боя, тогда он вернется в число претендентов»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал adam zubayraev
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