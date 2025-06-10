Даниэль Кормье: «Есть шанс, что Шон О’Мэлли подерется с Умаром Нурмагомедовым»

Кормье заявил, что Умар Нурмагомедов может стать следующим соперником О’Мэлли.

«Есть шанс, что Шон О’Мэлли подерется с Умаром Нурмагомедовым . Шону будет тяжело снова получить титульный шанс после двух поражений чемпиону», – сказал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Мераб Двалишвили задушил Шона О’Мэлли в главном событии UFC 316. Умар Нурмагомедов в прошлом бою проиграл Двалишвили решением судей.

Мераб задушил О’Мэлли приемом, для которого нет названия. Не могут выбрать даже два тренера