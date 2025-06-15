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Умар – о поражении в бою с Двалишвили: «Пересматривал бой. Могу сказать, что концовку четвертого и пятого раунда отдал. Я проиграл, это очевидно»

Умар Нурмагомедов признал, что проиграл последние раунды в бою с Мерабом Двалишвили.

«27 июля я не могу драться. До сих пор нельзя бить травмированной рукой. Сейчас нет смысла начинать тренировочный лагерь. Я так и принял бой с Двалишвили – это не оправдание, а просто факт. Я проиграл, это правда.

Нет такого, что я рассуждаю, как все могло бы быть. Так захотел всевышний. Если бы он решил, что я должен победить, то и рука бы не сломалась. Судьи бы не отдали победу Мерабу – как он забрал первый раунд? Третий раунд – аналогично. Я пересматривал бой – могу сказать, что концовку четвертого и пятого раунда отдал. Я проиграл, это очевидно.

Раз третий раунд судьи решили отдать Мерабу, значит так оно и есть. На их усмотрение. Но сломанная рука определенно сыграла свою роль», – сказал боец UFC Умар Нурмагомедов.

Напомним, Нурмагомедов проиграл Двалишвили единогласным решением судей в январе-2025.

Тренер Мераба Двалишвили: «Умару нужно выиграть еще один-два боя, тогда он вернется в число претендентов»

Алджамейн Стерлинг: «Умар повторял: «Как Мераб сможет меня побить?» Его брат говорил: «Умар остановит все тейкдауны»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал adam zubayraev
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