Камару Усман: «Из-за боя с Чимаевым все забыли, что я, черт возьми, умею бороться»
Усман считает, что люди забыли о его борцовских навыках из-за поражения Чимаеву.
«Я принял бой в кратчайшие сроки, но из-за него все забыли, что я, черт возьми, умею бороться. Они стали пренебрежительными, немного жестокими и неуважительными», – сказал экс-чемпион UFC Камару Усман на пресс-конференции после UFC on ESPN 69.
Напомним, Усман проиграл Хамзату Чимаеву решением большинства судей на UFC 294.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
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