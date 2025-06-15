Сехудо – о победе Усмана над Бакли: «Доказал, что возраст ничего не значит. Он следующий в гонке за титул!»
Генри Сехудо восхищен победой Камару Усмана на Хоакином Бакли.
«Мастер-класс от Камару. Доказал, что возраст ничего не значит. Он следующий в гонке за титул!
Доминирующее выступление. 48-47 – это безумие», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Генри Сехудо.
Напомним, 38-летний Камару Усман победил Хоакина Бакли единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47) на UFC on ESPN 69.
Статистика боя Усман – Бакли: 171 – 62 по ударам и 13 минут контроля против нуля – в пользу Камару
Усман с трудом сдержал слезы после победы над Бакли: «Мне нужно было скинуть с плеч этот груз. Знаю, что еще способен биться на высочайшем уровне»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Генри Сехудо
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