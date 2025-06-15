Камару Усман: «У меня тонны эмоций. Люди не знают, что я преодолел, чтобы вернуться сюда»
Камару Усман признался, что ему тяжело далось возвращение в UFC.
«У меня тонны эмоций. Было много вещей, с которыми мне пришлось бороться, просто чтобы вернуться сюда. Люди о них не знают. Надеюсь, что в конце карьере смогу их раскрыть», – сказал экс-чемпион UFC Камару Усман.
Напомним, Усман победил Хоакина Бакли на UFC on ESPN 69 в первом поединке за 20 месяцев.
Статистика боя Усман – Бакли: 171 – 62 по ударам и 13 минут контроля против нуля – в пользу Камару
UFC on ESPN 69: Усман победил Бакли, Намаюнас победила Маверик и другие бои
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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