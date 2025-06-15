Бакли – после поражения Усману: «Он один из величайших. Мы показали потрясающий бой, я счастлив»

Хоакин Бакли прокомментировал поражение в бою с Камару Усманом.

«Для меня честь разделить октагон с бойцом, которого считают одним из лучших в истории. Он один из величайших. Мы отработали все пять раундов и показали потрясающий бой. Я просто счастлив. У меня был долгий путь, теперь я здесь. Мы только начинаем, врубаете?» – сказал боец UFC Хоакин Бакли после поражения Камару Усману в главном событии UFC on ESPN 69.

Напомним, до поражения Усману Бакли шел на серии из шести побед.

Статистика боя Усман – Бакли: 171 – 62 по ударам и 13 минут контроля против нуля – в пользу Камару

Усман с трудом сдержал слезы после победы над Бакли: «Мне нужно было скинуть с плеч этот груз. Знаю, что еще способен биться на высочайшем уровне»