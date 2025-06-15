Усман обратился к полусредневесам UFC: «Я был и всегда буду чертовым кошмаром!»

Камару Усман обратился к бойцам полусреднего дивизиона UFC.

«Я был и всегда буду чертовым кошмаром!» – заявил в октагоне бывший чемпион UFC Камару Усман после победного боя с Хоакином Бакли .

Напомним, Камару известен по прозвищу «Нигерийский кошмар». На его счету пять защит чемпионского пояса.

Усман победил в первом поединке за 20 месяцев. Его предыдущая победа была в ноябре 2021-го, когда он выиграл у Колби Ковингтона .

Статистика боя Усман – Бакли: 171 – 62 по ударам и 13 минут контроля против нуля – в пользу Камару

Усман с трудом сдержал слезы после победы над Бакли: «Мне нужно было скинуть с плеч этот груз. Знаю, что еще способен биться на высочайшем уровне»