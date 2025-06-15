Усман с трудом сдержал слезы после победы над Бакли: «Мне нужно было скинуть с плеч этот груз. Знаю, что еще способен биться на высочайшем уровне»

Камару Усман едва сдержал слезы во время интервью после боя с Хоакином Бакли.

«Чувствую себя хорошо. Я давно не бился. Мне нужно было скинуть с плеч этот груз. Знаю, что все еще способен драться на высочайшем уровне. Когда ты бьешься против такого молодого, талантливого и агрессивного парня, нужно положиться на свои навыки и использовать опыт. Я так и поступил. Хотел активнее атаковать, но это придет со временем.

Благодарен всем, кто пришел. Я это очень ценю. Спасибо Бакли, что выложился в этом бою.

Я знаю о шутках про мои колени, которые гуляют в интернете. Заткнитесь нахер. Я все еще способен делать свое дело», – заявил экс-чемпион UFC Камару Усман в октагоне после победного боя с Хоакином Бакли .

Статистика боя Усман – Бакли: 171 – 62 по ударам и 13 минут контроля против нуля – в пользу Камару

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