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«Нокаутировать или засабмитить?» Топурия попросил фанатов выбрать способ победы над Оливейрой

Илия Топурия предложил фанатам выбрать способ победы над Чарльзом Оливейрой.

«Нокаутировать или засабмитить его? Что бы вы хотели увидеть больше?» – написал в социальных сетях экс-чемпион UFC Илия Топурия.

Напомним, что поединок за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе между Топурией и Чарльзом Оливейрой возглавит 317-й номерной турнир промоушена. Ивен состоится в ночь на 29 июня в Лас-Вегасе, штат Невада.

Ранее стало известно, что Топурия сменил тренеров перед дебютный боем в легком дивизионе.

Опубликован официальный постер UFC 317. Турнир возглавит титульный бой Топурии и Оливейры

Илия Топурия: «Если Махачев захочет подраться, когда я выиграю титул, то может встать в длинную очередь»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Илии Топурии
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легкий вес (MMA)
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