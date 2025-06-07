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Джонс хочет драться с Нганну: «Это настоящий супербой. Столкновение чемпионов, а не обычная шумиха. Не просто одна легенда, столкнувшаяся с именем на слуху, а реальные два наследия»

Джон Джонс заявил, что заинтересован в поединке с Фрэнсисом Нганну.

«Слышал, что Фрэнсис Нганну все еще заинтересован в нашем поединке... Сейчас обсудим.

Это настоящий супербой. Столкновение чемпионов, а не просто шумиха. Он владел поясом UFC, а я защищал свой более десяти лет. Два короля с разных дорог. Не просто одна легенда, столкнувшаяся с именем на слуху, а реальные два наследия. Это именно тот поединок, который добавит что-то особенное в мою историю. По крайней мере я так считаю», – написал в соцсетях чемпион UFC Джон Джонс.

Напомним, 38-летний Нганну владеет поясом PFL в тяжелом весе. В 2021-м он выиграл титул чемпиона UFC, но ушел из промоушена после первой защиты.

Джонс получил пояс в марте-2023 и защитил его в поединке против Стипе Миочича.

Джонс считает, что Аспиналл избегает ровесников: «Он не называет их имена. А мне уже 37 лет – болит все тело»

Джон Джонс: «Давно рассказал UFC о своих планах. Жаль, что дивизион простаивает, но это не моя вина»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Джона Джонса
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