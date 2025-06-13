Взвешивание перед UFC on ESPN 69: Усман и Бакли показали одинаковый вес, Намаюнас и Маверик – тоже

В Атланте, штат Джорджия, проходит церемония взвешивания перед турниром UFC on ESPN 69. Ивент состоится в ночь на 15 июня – его возглавит бой в полусреднем весе между Камару Усманом и Хоакином Бакли .

Результаты взвешивания:

● Камару Усман (77,6 кг) – Хоакин Бакли (77,6 кг);

● Роуз Намаюнас (57,1 кг) – Миранда Маверик (57,1 кг);

● Андре Петроски (84,4 кг) – Эдмен Шахбазян (83,9 кг);

● Раони Барселос (61,7 кг) – Коди Гарбрандт (61,7 кг);

● Мансур Абдул-Малик (кг) – Коди Брайндейдж (83,9 кг);

● Алонзо Мэнифилд (93,4 кг) – Омар Си (93,4 кг).

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