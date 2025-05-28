  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • «Предложение должно быть заманчивым». Тренер не исключил, что Порье продолжит карьеру после боя с Холлоуэем
3

«Предложение должно быть заманчивым». Тренер не исключил, что Порье продолжит карьеру после боя с Холлоуэем

Тренер Порье допустил, что Дастин продолжит карьеру после боя с Максом Холлоуэем.

«Думаю, что это возможно. Он уже многого добился, но не стоит заранее говорить, что он больше никогда не выйдет в октагон. Конечно, Дастин заработал целое состояние. Он обеспечен – ему больше не обязательно драться.

Поэтому предложение должно быть действительно заманчивым. Такое развитие событий возможно, хоть, на мой взгляд, он доволен достижениями и деньгами, которые заработал», – сказал тренер Майк Браун.

Напомним, что поединок между Дастином Порье и Максом Холлоуэем состоится в ночь на 20 июля и возглавит турнир UFC 318.

Дастин Порье: «В UFC происходит смена караула. Я ухожу, Гейджи и Усман – тоже»

Дастин Порье: «Я предлагал устроить однодневный турнир за титул BMF со мной, Гейджи, Холлоуэем и Хукером»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bloody Elbow
logoДастин Порье
logoUFC
logoМакс Холлоуэй
logoMMA
ufc 318
легкий вес (MMA)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Нейт Диаз хочет вернуться в UFC: «Есть незаконченные дела с Конором. Еще хотел бы подраться с Топурией или Холлоуэем за пояс BMF»
626 мая, 18:10
Дэн Хукер: «UFC хотели, чтобы я стал запасным в поединке Холлоуэя и Порье. Но мне потребовалась вторая операция»
1 мая, 09:49
Дастин Порье: «Собираюсь зарубиться с Холлоуэем в центре октагона. Мы будем истекать кровью, шоу продлится до самого конца»
828 апреля, 16:06
Главные новости
Пэдди Пимблетт: «На Царукяна всем плевать. Люди хотят увидеть мой бой с Гейджи»
115 минут назад
Джек Делла Маддалена: «Собираюсь отомстить Махачеву за Волкановски. Бой пройдет в этом году»
45 минут назад
Чендлер вызвал Макгрегора: «Конор! 24 января 2026 года»
1сегодня, 15:15
Президент казахской лиги Alash Pride: «Мы хотим провести бой между Майком Тайсоном и Федором Емельяненко»
3сегодня, 14:22
Владислав «Белаз» Ковалев: «Никакого желания избить Шлеменко у меня не было. До определенного момента»
сегодня, 13:39
Александр Шлеменко: «Если Белаз хочет нюхать мои трусы, пусть нюхает. С первого раунда стоять и рубиться в центре клетки я не готов»
3сегодня, 13:24
Райан Гарсия: «Я снова поднимусь на вершину, уже бывал на дне»
сегодня, 13:02
Теренс Кроуфорд: «Стану ли я одним из величайших, если побью Канело? Конечно»
сегодня, 11:24
Тони Фергюсон: «Мы обсуждали схватку по грэпплингу с Царукяном на Karate Kombat, но все сорвалось»
1сегодня, 10:37
Календарь боев в MMA и боксе в июне-2025
95сегодня, 10:00
Ко всем новостям
Последние новости
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
25 ноября 2024, 11:21