«Предложение должно быть заманчивым». Тренер не исключил, что Порье продолжит карьеру после боя с Холлоуэем

Тренер Порье допустил, что Дастин продолжит карьеру после боя с Максом Холлоуэем.

«Думаю, что это возможно. Он уже многого добился, но не стоит заранее говорить, что он больше никогда не выйдет в октагон. Конечно, Дастин заработал целое состояние. Он обеспечен – ему больше не обязательно драться.

Поэтому предложение должно быть действительно заманчивым. Такое развитие событий возможно, хоть, на мой взгляд, он доволен достижениями и деньгами, которые заработал», – сказал тренер Майк Браун.

Напомним, что поединок между Дастином Порье и Максом Холлоуэем состоится в ночь на 20 июля и возглавит турнир UFC 318.

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