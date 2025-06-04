Опубликован официальный постер UFC 318. Турнир возглавит бой Порье и Холлоуэя
UFC представил официальный постер 318-го номерного турнира.
Ивент состоится в ночь с 19 на 20 июля и пройдет в Новом Орлеане, штат Луизиана. В главном событии Дастин Порье подерется с обладателем титула BMF Максом Холлоуэем.
Бойцы ранее встречались дважды. В 2012 году Дастин победил болевым приемом, а спустя семь лет – единогласным решением судей.
Дастин Порье: «Собираюсь зарубиться с Холлоуэем в центре октагона. Мы будем истекать кровью, шоу продлится до самого конца»
Дастин Порье: «Я предлагал устроить однодневный турнир за титул BMF со мной, Гейджи, Холлоуэем и Хукером»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC
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