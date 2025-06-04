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Опубликован официальный постер UFC 318. Турнир возглавит бой Порье и Холлоуэя

UFC представил официальный постер 318-го номерного турнира.

Ивент состоится в ночь с 19 на 20 июля и пройдет в Новом Орлеане, штат Луизиана. В главном событии Дастин Порье подерется с обладателем титула BMF Максом Холлоуэем.

Бойцы ранее встречались дважды. В 2012 году Дастин победил болевым приемом, а спустя семь лет – единогласным решением судей.

Дастин Порье: «Собираюсь зарубиться с Холлоуэем в центре октагона. Мы будем истекать кровью, шоу продлится до самого конца»

Дастин Порье: «Я предлагал устроить однодневный турнир за титул BMF со мной, Гейджи, Холлоуэем и Хукером»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC
logoДастин Порье
logoМакс Холлоуэй
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