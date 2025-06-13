Джон Джонс: «Статус величайшего бойца – это круто. Но настоящая ценность человека измеряется тем, сколько жизней он затронул»
«Вдохновлять людей по всему миру – это высшая награда, которую только можно получить. Конечно, иметь статус величайшего бойца в истории – это невероятно круто. В этом нет никаких сомнений.
Но настоящая ценность человека измеряется тем, сколько жизней он смог затронуть на своем пути. Я так считаю», – написал в социальных сетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.
Джонс завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе в марте-2023, победив Сирила Гана. С тех пор он провел одну титульную защиту – против Стипе Миочича в ноябре прошлого года.
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