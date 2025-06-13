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Джон Джонс: «Статус величайшего бойца – это круто. Но настоящая ценность человека измеряется тем, сколько жизней он затронул»

Джон Джонс ответил фанату, который назвал его величайшим бойцом в истории.

«Вдохновлять людей по всему миру – это высшая награда, которую только можно получить. Конечно, иметь статус величайшего бойца в истории – это невероятно круто. В этом нет никаких сомнений.

Но настоящая ценность человека измеряется тем, сколько жизней он смог затронуть на своем пути. Я так считаю», – написал в социальных сетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

Джонс завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе в марте-2023, победив Сирила Гана. С тех пор он провел одну титульную защиту – против Стипе Миочича в ноябре прошлого года.

Джон Джонс: «Давно рассказал UFC о своих планах. Жаль, что дивизион простаивает, но это не моя вина»

Джонс хочет драться с Нганну: «Это настоящий супербой. Столкновение чемпионов, а не обычная шумиха. Не просто одна легенда, столкнувшаяся с именем на слуху, а реальные два наследия»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Джона Джонса
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