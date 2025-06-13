Мухаммад Мокаев: «Пантоже не стоит драться с Двалишвили. Ему не хватит габаритов»
Мухаммад Мокаев выступил против боя Мераба Двалишвили и Алешандре Пантожи.
Ранее Мераб Двалишвили заявил, что заинтересован в проведении поединка против Алешандре Пантожи.
«Я вижу статьи, где говорят, что Пантоже стоит подраться с Мерабом. Нет, не стоит. Ему просто не хватит габаритов. То же касается и меня – я буду уступать Мерабу в размерах.
Не думайте, что я пытаюсь принизить заслуги Пантожи. Просто Мераб действительно очень крепкий, очень сильный боец. Думаю, Пантоже лучше остаться в наилегчайшем весе и строить наследие там», – сказал бывший боец UFC Мухаммад Мокаев.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
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