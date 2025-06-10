Двалишвили согласен на бой с Пантожей: «Уверен, что многим интересен этот бой»
Мераб Двалишвили согласился подраться с Алешандре Пантожей.
«Если он поднимется в мою весовую категорию, а в UFC будут заинтересованы в поединке. Я уверен, что многим интересен этот бой. Я уважаю Пантожу, он станет сложным соперником», – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bjpenn
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