Двалишвили согласен на бой с Пантожей: «Уверен, что многим интересен этот бой»

Мераб Двалишвили согласился подраться с Алешандре Пантожей.

«Если он поднимется в мою весовую категорию, а в UFC будут заинтересованы в поединке. Я уверен, что многим интересен этот бой. Я уважаю Пантожу , он станет сложным соперником», – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили .

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