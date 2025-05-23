Оливейра – о поединке с Топурией: «Верю в силу своего удара. Ждите нашей встречи»

Чарльз Оливейра высказался о предстоящем поединке с Илией Топурией.

«Меня не особо волнует, что говорят другие люди. Есть реальность – ее не изменить. Я знаю, что Топурия – парень с тяжелым ударом. Но он перешел в новую весовую категорию, в более сложный дивизион.

Я дрался с Джастином Гейджи – перед боем все говорили, что он самый жесткий ударник в мире. Но когда я против него вышел – он упал. Так что я верю в силу своего удара. Ждите нашей встречи», – сказал легковес UFC Чарльз Оливейра .

Напомним, что бой между Оливейрой и Илией Топурией пройдет за вакантный пояс в легком весе и возглавит турнир UFC 317. Ивент состоится в ночь на 29 июня в Лас-Вегасе, штат Невада.

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