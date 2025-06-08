Мераб Двалишвили: «Стерлинг спарринговал со мной трижды в неделю и был в три раза лучше О’Мэлли»

Мераб Двалишвили считает, что Алджамейн Стерлинг гораздо сильнее Шона О’Мэлли.

«Кое-что скажу вам, ребята. Алджамейн Стерлинг помогал мне в тренировочном лагере. Он не дрался из-за травмы, но спарринговал со мной трижды в неделю. Он был в три раза лучше Шона О’Мэлли . Это шок. Он не бил меня и не делал тейкдауны. Не знаю, поймете ли вы...

Это доказательство того, что не всегда побеждает лучший боец. О’Мэлли очень повезло с Алджо», – заявил чемпион UFC Мераб Двалишвили .

Напомним, Двалишвили задушил О’Мэлли в главном поединке UFC 316.

О’Мэлли победил Стерлинга техническим нокаутом в августе 2023-го.

О’Мэлли полгода не мастурбировал и забил на соцсети, чтобы победить Мераба. Итог – нарвался на удушающий

О’Мэлли – после поражения Двалишвили: «Не думал, что все так пойдет. Мераб – ублюдок»