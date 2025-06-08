Мераб – о реваншах с Яном и Нурмагомедовым: «Готов к любому, кого UFC посчитает наиболее достойным»

Мераб Двалишвили готов драться с Петром Яном или Умаром Нурмагомедовым.

«Реванш с Яном или Умаром? Без проблем. Сейчас я чемпион и просто хочу быть активным. Кого UFC посчитает более достойным, с тем и подерусь.

Я люблю драться и счастлив, пока какой-нибудь сраный боец не проявит ко мне неуважение», – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили .

Напомним, Двалишвили задушил Шона О’Мэлли в главном поединке UFC 316.

В марте 2023-го Мераб победил единогласным решением Яна, в январе текущего года – Нурмагомедова.

О’Мэлли полгода не мастурбировал и забил на соцсети, чтобы победить Мераба. Итог – нарвался на удушающий

Мераб Двалишвили: «Стерлинг спарринговал со мной трижды в неделю и был в три раза лучше О’Мэлли»