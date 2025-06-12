Алджамейн Стерлинг пригласил Петра Яна на свадьбу
Алджамейн Стерлинг пригласил Петра Яна на свадьбу в Лас-Вегасе.
«Я пригласил Яна на свадьбу. Он сказал, что придет, если будет в это время в США», – сказал боец UFC Алджамейн Стерлинг.
Стерлинг и Петр Ян дважды дрались в UFC: в первом бою Яна дисквалифицировали за нелегальный удар коленом, во втором Стерлинг победил раздельным решением судей.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
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