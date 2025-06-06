Джон Джонс: «Давно рассказал UFC о своих планах. Жаль, что дивизион простаивает, но это не моя вина»

Джон Джонс высказался о ситуации в тяжелом дивизионе.

«Я давно рассказал UFC о своих планах. Толком не тренировался с момента последнего боя в Нью-Йорке. Думаю, UFC просто выгодно преподносить меня как чемпиона организации. Меня, а не Тома Аспиналла .

Я просто играю роль хорошего сотрудника компании, ничего при этом не делая. Это оказалось очень прибыльным занятием. Я заработал больше денег на временном чемпионстве Тома, чем он сам.

Жаль, конечно, что дивизион простаивает. Но это не моя вина. Я не управляю процессом», – написал в социальных сетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс .

Джонс завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе в марте-2023, победив Сирила Гана . С тех пор он провел одну титульную защиту – против Стипе Миочича в ноябре прошлого года.

Джонс – о поединке с Аспиналлом: «Договорились с Томом подождать, пока UFC не сделает объявление»

Появилась петиция с требованием лишить Джонса титула UFC. Ее подписали более 20 тысяч человек