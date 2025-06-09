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Том Аспиналл: «Мне не платят за анонс боев и новостей UFC. Но определенно что-то грядет»

Том Аспиналл объяснил, почему не стоит ждать от него анонса поединков.

«Многие люди думают, что мои заявления несут медийную цель. Слушайте, я не занимаюсь подобными вещами. Если я что-то анонсирую или говорю, то это информация.

Это не моя забота, мне не платят за анонс боев и новостей UFC. Но что-то грядет, определенно что-то грядет. Дана Уайт назвал меня своим чуваком, мне это нравится. Я собираюсь выйти и доказать это в ближайшее время.

Я не выбираю соперников и готов драться с любым. Спросите у любого промоутера, который со мной работал. Я начну отказываться, когда уйду на пенсию», – сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

Ранее Уайт отказался комментировать возможный бой Фрэнсиса Нганну с Джоном Джонсом, добавив, что у него есть Том Аспиналл.

Аспиналл хочет кардио Двалишвили: «Мераб, покажи мне, что к чему. Приведи меня в такую же форму»

Уайт – о последних комментариях Джонса: «Хреново безумие. Во вторник разберемся с этим»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Tom Aspinall Official
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