Джонс считает, что Аспиналл избегает ровесников: «Он не называет их имена. А мне уже 37 лет – болит все тело»

Джон Джонс считает, что Том Аспиналл избегает бойцов своего поколения.

«Черт, мне уже 37 лет. Признаюсь честно: болит все тело. Забавно, но наш Томми ничего не говорит в сторону бойцов своего поколения. Даже не называет их имена», – написал в социальных сетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс .

Ранее Джонс намекнул на возможное завершение карьеры – по его словам, руководство UFC давно знает о его планах.

Джонс завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе в марте-2023, победив Сирила Гана . С тех пор он провел одну титульную защиту – против Стипе Миочича в ноябре прошлого года.

Джонс – о поединке с Аспиналлом: «Договорились с Томом подождать, пока UFC не сделает объявление»

Появилась петиция с требованием лишить Джонса титула UFC. Ее подписали более 20 тысяч человек