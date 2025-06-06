Джонс считает, что Аспиналл избегает ровесников: «Он не называет их имена. А мне уже 37 лет – болит все тело»
Джон Джонс считает, что Том Аспиналл избегает бойцов своего поколения.
«Черт, мне уже 37 лет. Признаюсь честно: болит все тело. Забавно, но наш Томми ничего не говорит в сторону бойцов своего поколения. Даже не называет их имена», – написал в социальных сетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.
Ранее Джонс намекнул на возможное завершение карьеры – по его словам, руководство UFC давно знает о его планах.
Джонс завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе в марте-2023, победив Сирила Гана. С тех пор он провел одну титульную защиту – против Стипе Миочича в ноябре прошлого года.
Джонс – о поединке с Аспиналлом: «Договорились с Томом подождать, пока UFC не сделает объявление»
Появилась петиция с требованием лишить Джонса титула UFC. Ее подписали более 20 тысяч человек
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Джона Джонса
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