Комментатор UFC Аник: «Джонса не волнует, заберут у него пояс или нет. Он все равно подерется с Аспиналлом»

Джон Аник уверен, что поединок Джона Джонса и Тома Аспиналла состоится.

«Что я думаю о петиции с требованием лишить Джона Джонса пояса? Я считаю, что бой между Джонсом и Томом Аспиналлом будет куда масштабнее, если они оба подойдут к нему в статусе чемпионов. Думаю, что они подерутся в декабре в Лас-Вегасе.

У меня нет никакой инсайдерской информации, но я на это надеюсь. И Джонса не волнует, заберут у него пояс или нет. Он все равно подерется с Аспиналлом – и получит большой чек», – сказал комментатор UFC Джон Аник .

Джонс завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе в марте-2023, победив Сирила Гана . С тех пор он провел одну титульную защиту – против Стипе Миочича в ноябре прошлого года.

Появилась петиция с требованием лишить Джонса титула UFC. Ее подписали более 20 тысяч человек

Джонс – о поединке с Аспиналлом: «Договорились с Томом подождать, пока UFC не сделает объявление»