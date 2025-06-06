  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Комментатор UFC Аник: «Джонса не волнует, заберут у него пояс или нет. Он все равно подерется с Аспиналлом»
2

Комментатор UFC Аник: «Джонса не волнует, заберут у него пояс или нет. Он все равно подерется с Аспиналлом»

Джон Аник уверен, что поединок Джона Джонса и Тома Аспиналла состоится.

«Что я думаю о петиции с требованием лишить Джона Джонса пояса? Я считаю, что бой между Джонсом и Томом Аспиналлом будет куда масштабнее, если они оба подойдут к нему в статусе чемпионов. Думаю, что они подерутся в декабре в Лас-Вегасе.

У меня нет никакой инсайдерской информации, но я на это надеюсь. И Джонса не волнует, заберут у него пояс или нет. Он все равно подерется с Аспиналлом – и получит большой чек», – сказал комментатор UFC Джон Аник.

Джонс завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе в марте-2023, победив Сирила Гана. С тех пор он провел одну титульную защиту – против Стипе Миочича в ноябре прошлого года.

Появилась петиция с требованием лишить Джонса титула UFC. Ее подписали более 20 тысяч человек

Джонс – о поединке с Аспиналлом: «Договорились с Томом подождать, пока UFC не сделает объявление»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал UFC
logoДжон Джонс
logoТом Аспиналл
logoMMA
logoДжон Аник
logoUFC
тяжелый вес (MMA)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Мэтт Браун: «Джонс хочет больше власти, денег. В UFC попытаются бороться с этим»
13 июня, 14:30
Соннен – о бое Джонс – Аспиналл: «Никогда не видел, чтобы интерес к топовому бою падал так резко»
23 июня, 10:34
Том Аспиналл: «Хочу стать первым, кто пожелает Джонсу всего наилучшего после ухода из спорта»
102 июня, 18:26
Главные новости
Кайла Харрисон победила Джулианну Пенью на UFC 316 и стала чемпионкой в легчайшем весе
423 минуты назад
UFC 316: Двалишвили против О’Мэлли, Харрисон победила Пенью, Мурзаканов нокаутировал Рибейро
12430 минут назадLive
Кевин Холланд: «Хочу драться со стариками и легкими соперниками. Держите молодых парней подальше от меня»
138 минут назад
Мурзаканов забил Рибейро в первом раунде на UFC 316
48 минут назадВидео
Экс-боец UFC Бен Аскрен госпитализирован в критическом состоянии
3сегодня, 03:40
Азамат Мурзаканов: «Дайте мне главный пятираундовый бой. Готов драться с любым, кто приблизит меня к титулу»
сегодня, 01:34
Азамат Мурзаканов нокаутировал Брендсона Рибейро на UFC 316
1сегодня, 01:18
Непобежденный Мурзаканов идет за новым нокаутом – следите за всеми бойцами UFC из России в рейтинге Спортса’‘
сегодня, 01:00Тесты и игры
Нганну согласен на бой с Джонсом: «Позаботься о UFC, а я о PFL. И мы, наконец, узнаем, кто король тяжелого веса»
19вчера, 18:11
Гэрри – Белалу: «Я тебя так забоксирую, что уши отвалятся... Извлеки урок из последнего поражения»
3вчера, 18:00
Ко всем новостям
Последние новости
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
25 ноября 2024, 11:21