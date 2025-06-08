Ян – О’Мэлли: «Вот что происходит, когда вам вручают вещи, которые вы не заработали. Снова в очередь, приятель»

Петр Ян обратился к Шону О’Мэлли после его поражения на UFC 316.

«Вот что происходит, когда вам вручают вещи, которые вы не заработали. Снова в очередь, приятель», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Петр Ян .

Ранее Ян вызвал на реванш Мераба Двалишвили.

Напомним, на UFC 316 Мераб Двалишвили в третьем раунде задушил Шона О’Мэлли и защитил пояс чемпиона.

Ян проиграл О’Мэлли раздельным решением на UFC 280 в октябре 2022-го.

Двалишвили – после победы над О’Мэлли: «Верьте в свою мечту. Дело не в генетике. Я не выдающий атлет. У меня есть предел, я устаю... Я даже курил»

Мераба просто не остановить: задушил О’Мэлли и выиграл уже 13 боев подряд