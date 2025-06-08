О’Мэлли – после поражения Двалишвили: «Не думал, что все так пойдет. Мераб – ублюдок»
Шон О’Мэлли прокомментировал поражение в поединке с Мерабом Двалишвили.
«Не думал, что все так пойдет. Мераб – ублюдок. Благодарен всем фанатам и зрителям – без вас бы этого всего не было», – сказал бывший чемпион UFC Шон О’Мэлли после поражения в главном событии UFC 316 Двалишвили.
Мераб Двалишвили перелез через клетку и встал на колени перед Дональдом Трампом на UFC 316
Двалишвили – после победы над О’Мэлли: «Верьте в свою мечту. Дело не в генетике. Я не выдающий атлет. У меня есть предел, я устаю... Я даже курил»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
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