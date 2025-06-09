Сэндхаген – о Двалишвили: «Он сильнейший в дивизионе. Я должен нокаутировать его»
Кори Сэндхаген рассчитывает нокаутировать Мераба Двалишвили.
«Мераб проделал потрясающую работу. Но в какой-то момент я ждал от него большего – и он сразу прибавил. Он финишировал Шона – я уверен, что именно этого он и добивался.
Я немного удивлен, что О’Мэлли был так подвижен. Это очень сложно, когда против тебя такой давящий парень.
Мераб – лучший в дивизионе. Возможно, он один из сильнейших бойцов в UFC, и я хочу расправиться с ним. Я должен нокаутировать Двалишвили», – сказал боец UFC Кори Сэндхаген.
Напомним, Двалишвили задушил О’Мэлли в главном событии UFC 316.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Junkie
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