Сэндхаген – о Двалишвили: «Он сильнейший в дивизионе. Я должен нокаутировать его»

Кори Сэндхаген рассчитывает нокаутировать Мераба Двалишвили.

«Мераб проделал потрясающую работу. Но в какой-то момент я ждал от него большего – и он сразу прибавил. Он финишировал Шона – я уверен, что именно этого он и добивался.

Я немного удивлен, что О’Мэлли был так подвижен. Это очень сложно, когда против тебя такой давящий парень.

Мераб – лучший в дивизионе. Возможно, он один из сильнейших бойцов в UFC, и я хочу расправиться с ним. Я должен нокаутировать Двалишвили », – сказал боец UFC Кори Сэндхаген .

Напомним, Двалишвили задушил О’Мэлли в главном событии UFC 316.

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