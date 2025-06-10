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Валентина Шевченко: «Один боец ушел в отставку, другой ушел. А потом раз – вернулись. Это обесценивает сам факт завершения карьеры»

Шевченко высказалась о бойцах, которые возвращаются после завершения карьеры.

«Я слышу – один боец ушел в отставку, другой боец ушел. А потом раз – вернулись. Это обесценивает сам факт завершения карьеры, потому что люди перестают в это верить.

Я считаю, что отличный пример того, как бойцы должны делать – это Тони Фергюсон, который оставил одну перчатку в октагоне, не две. Он оставил одну перчатку и сказал: «Я ухожу, но может быть, я вернусь». Я считаю, что это наиболее правильный вариант», – сказала чемпион UFC Валентина Шевченко.

Ранее Аманда Нуньес возобновила карьеру в UFC.

Опухший глаз и 11 швов. Однажды экс-чемпионка UFC подралась с поваром – думая, что победит мужика

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Ушатайка»
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