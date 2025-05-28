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Фергюсон сравнил Хабиба и Махачева: «Ислам – более сильный грэпплер. Он чуть быстрее»

Тони Фергюсон сравнил Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

«Кто-то недавно спросил меня: «Кто лучше в грэпплинге – Ислам Махачев или Хабиб Нурмагомедов?» Честно говоря, я думаю, что Ислам – более сильный грэпплер. Он чуть быстрее.

Хабиб был немного осторожнее в подходе, а у Ислама стиль ближе к вольной борьбе. Думаю, в полусреднем весе у него все будет неплохо. Он справится», – сказал бывший боец UFC Тони Фергюсон.

Ранее стало известно, что Махачев оставил пояс UFC в легком весе. В следующем поединке он подерется за титул в полусреднем – это подтвердил президент промоушена Дана Уайт.

А Махачев сильнее Хабиба? Как считают сами? И может ли он стать звездой такого же уровня?

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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Helen Yee Sports
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