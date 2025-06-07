Нуньес возвращается в UFC: «Дочь уже выросла, я готова. Харрисон, Пенья – жду вас»

Аманда Нуньес возобновила карьеру в UFC.

«Я так соскучилась по боям. Мой ребенок уже вырос. Она мало спала по ночам, а я беспокоилась, ведь нам, бойцам, нужен сон. Но теперь дочь выросла – я готова. Кайла или Джулианна, я вас жду.

Хочу драться в одном карде с Джоном Джонсом. Это было бы потрясающе. Мне всегда везет, когда Джон в октагоне. Надеюсь, он это услышит», – заявила экс-чемпионка UFC Аманда Нуньес .

Напомним, Кайла Харрисон и Джулианна Пенья подерутся в титульном бою в соглавном событии UFC 316.

Нуньес завершила карьеру в июне-2023. На ее счету 23 победы (17 досрочных) и пять поражений.

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