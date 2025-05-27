Тони Фергюсон: «Скоро новости о бое с Дэнисом»

Тони Фергюсон рассказал о бое с Дилланом Дэнисом.

«Путешествие – это то, что запоминается больше всего. Дэнис все равно будет уничтожен. Скоро новости о бое», – написал Фергюсон.

30 апреля появилась информация, что Тони Фергюсону предложили бой в главном событии турнира NFL 3, который пройдет 31 мая в Ингушетии.

Фергюсон последний бой провел в августе-2024, проиграв удушающим приемом в первом раунде Майклу Кьезе.

В январе 41-летний Фергюсон подписал контракт с GFL.