Тони Фергюсон: «Скоро новости о бое с Дэнисом»
Тони Фергюсон рассказал о бое с Дилланом Дэнисом.
«Путешествие – это то, что запоминается больше всего. Дэнис все равно будет уничтожен. Скоро новости о бое», – написал Фергюсон.
30 апреля появилась информация, что Тони Фергюсону предложили бой в главном событии турнира NFL 3, который пройдет 31 мая в Ингушетии.
Фергюсон последний бой провел в августе-2024, проиграв удушающим приемом в первом раунде Майклу Кьезе.
Опубликовал: Руслан Мороз
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