Тони Фергюсон сказал, что должен был участвовать в схватке с Арманом Царукяном.

«Мы обсуждали условия с Karate Kombat, согласовывали финансовые и временные рамки и пришли к договоренности. Я дал согласие, но все сорвалось. Последние три месяца я тренировался, работал над всеми аспектами и стал лучше в борьбе», – сказал экс-боец UFC Тони Фергюсон.

На турнире Karate Combat 54 состоялась схватка по грэпплингу между бойцом легкого веса UFC Арманом Царукяном и Маккашарипом Зайнуковым. Царукян победил решением судей.

Ранее Фергюсону предложили бой в главном событии турнира NFL 3, который пройдет 31 мая в Ингушетии.

Царукян победил одноклубника Махачева в киношном промоушене для каратистов. Это что такое?