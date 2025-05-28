Оливейра – о проваленном взвешивании перед боем с Гейджи: «Все понимают, что у меня украли пояс»

Чарльз Оливейра высказался о проваленном взвешивании перед боем с Гейджи.

Поединок между Оливейрой и Джастином Гейджи состоялся в мае-2022. Оливейра подходил к бою в статусе чемпиона, но был лишен титула из-за проваленного взвешивания. Позже несколько бойцов UFC пожаловались на неполадки с весами.

«Все понимают, что они украли у меня пояс. Вы думаете, что дело в 200 граммах? Не было никакого перевеса. Я сделал вес в четверг, все было хорошо. Но его тренер... Он постоянно находился рядом со мной – будто он сам был из комиссии. Такое не происходит больше нигде, понимаете?

И я ничего не мог с этим поделать. Я дрался в городе Джастина, с его комиссией, с его людьми. Они просто хотели вручить ему этот пояс, но не могли сделать это напрямую. Поэтому пытались выбить меня из колеи. Это правда. Клянусь, что я тогда сделал вес», – сказал экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра .

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